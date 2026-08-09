Hava yolunda 7 aylık yolcu trafiği belli oldu: 138 milyon sınırı aşıldı
Türkiye’de hava yolculuğuna ilgi 2026’nın ilk 7 ayında da sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu dönemde havalimanlarında 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. İstanbul havalimanları ve turizm merkezleri de yoğunlukta öne çıktı.
Türkiye'de hava yolu ulaşımındaki hareketlilik yılın ilk 7 ayında da devam etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında direkt transit yolcular dahil 138 milyon 758 bin 202 kişiye hizmet verildi.
TEMMUZ AYINDA 26,7 MİLYON YOLCU HAVALİMANLARINI KULLANDI
Temmuz ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç ve dış hatlarda yoğun bir trafik yaşandı. Bir ay içinde iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda 101 bin 160 uçak iniş-kalkış yaptı. Üst geçişlerin de eklenmesiyle temmuz ayındaki toplam uçak trafiği 249 bin 520 oldu.
Aynı dönemde iç hatlarda 10 milyon 478 bin 151, dış hatlarda ise 16 milyon 311 bin 398 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcuların da dahil edilmesiyle toplam yolcu sayısı 26 milyon 797 bin 638'e ulaştı. Temmuz ayındaki yük trafiği de dikkat çekti. İç hatlarda 102 bin 18 ton, dış hatlarda 425 bin 726 ton yük taşındı. Böylece aylık toplam yük trafiği 527 bin 744 ton olarak kayıtlara geçti.
7 AYDA UÇAK TRAFİĞİ 1,3 MİLYONU GEÇTİ
Ocak-temmuz döneminde havalimanlarında iç hatlarda 570 bin 28, dış hatlarda 505 bin 357 uçak trafiği gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam sayı 1 milyon 363 bin 506'ya ulaştı. Yılın ilk 7 ayındaki yolcu dağılımı ise şöyle oldu:
Bu dönemde toplam yolcu trafiği, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 yükseldi. Havalimanlarının yük trafiğinde de yüksek rakamlara ulaşıldı. İç hatlarda 542 bin 898 ton, dış hatlarda ise 2 milyon 484 bin 550 ton yük taşındı. Böylece 7 aylık toplam yük trafiği 3 milyon 27 bin 448 ton oldu.