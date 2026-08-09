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Hava yolunda 7 aylık yolcu trafiği belli oldu: 138 milyon sınırı aşıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hava yolunda 7 aylık yolcu trafiği belli oldu: 138 milyon sınırı aşıldı

Türkiye’de hava yolculuğuna ilgi 2026’nın ilk 7 ayında da sürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu dönemde havalimanlarında 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. İstanbul havalimanları ve turizm merkezleri de yoğunlukta öne çıktı.

Türkiye'de hava yolu ulaşımındaki hareketlilik yılın ilk 7 ayında da devam etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında direkt transit yolcular dahil 138 milyon 758 bin 202 kişiye hizmet verildi.

Türkiye genelinde 7 ayda 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. (A Haber Grafik Ekibi)Türkiye genelinde 7 ayda 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. (A Haber Grafik Ekibi)

TEMMUZ AYINDA 26,7 MİLYON YOLCU HAVALİMANLARINI KULLANDI

Temmuz ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç ve dış hatlarda yoğun bir trafik yaşandı. Bir ay içinde iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda 101 bin 160 uçak iniş-kalkış yaptı. Üst geçişlerin de eklenmesiyle temmuz ayındaki toplam uçak trafiği 249 bin 520 oldu.

Aynı dönemde iç hatlarda 10 milyon 478 bin 151, dış hatlarda ise 16 milyon 311 bin 398 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcuların da dahil edilmesiyle toplam yolcu sayısı 26 milyon 797 bin 638'e ulaştı. Temmuz ayındaki yük trafiği de dikkat çekti. İç hatlarda 102 bin 18 ton, dış hatlarda 425 bin 726 ton yük taşındı. Böylece aylık toplam yük trafiği 527 bin 744 ton olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 7 ayında toplam uçak trafiği 1 milyon 363 bini aştı. (A Haber Foto Arşivi)Yılın ilk 7 ayında toplam uçak trafiği 1 milyon 363 bini aştı. (A Haber Foto Arşivi)

7 AYDA UÇAK TRAFİĞİ 1,3 MİLYONU GEÇTİ

Ocak-temmuz döneminde havalimanlarında iç hatlarda 570 bin 28, dış hatlarda 505 bin 357 uçak trafiği gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte toplam sayı 1 milyon 363 bin 506'ya ulaştı. Yılın ilk 7 ayındaki yolcu dağılımı ise şöyle oldu:

Yolcu trafiği
Yolcu sayısı
İç hatlar
60 milyon 481 bin 18
Dış hatlar
78 milyon 215 bin 195
Direkt transit dahil toplam
138 milyon 758 bin 202

Bu dönemde toplam yolcu trafiği, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 yükseldi. Havalimanlarının yük trafiğinde de yüksek rakamlara ulaşıldı. İç hatlarda 542 bin 898 ton, dış hatlarda ise 2 milyon 484 bin 550 ton yük taşındı. Böylece 7 aylık toplam yük trafiği 3 milyon 27 bin 448 ton oldu.

İstanbul Havalimanı 7 ayda 48 milyonun üzerinde yolcu ağırladı.İstanbul Havalimanı 7 ayda 48 milyonun üzerinde yolcu ağırladı.

İSTANBUL HAVALİMANI 48 MİLYON YOLCUYU GERİDE BIRAKTI

İstanbul Havalimanı, yılın ilk 7 ayında Türkiye'nin hava ulaşımındaki en yoğun merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Temmuz ayında havalimanında iç hatlarda 12 bin 190, dış hatlarda 38 bin 558 uçak iniş-kalkış yaptı. Böylece aylık toplam uçak trafiği 50 bin 748 oldu.

Temmuzda iç hatlarda 1 milyon 816 bin 429, dış hatlarda 6 milyon 329 bin 982 yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu sayısı 8 milyon 146 bin 411 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde ise İstanbul Havalimanı'nda 313 bin 19 uçak trafiği kaydedildi. Bunun 70 bin 461'i iç hat, 242 bin 558'i dış hat uçuşlarından oluştu.

Aynı dönemde havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı 48 milyon 68 bin 524'e ulaştı.

  • İç hat yolcusu: 10 milyon 51 bin 727
  • Dış hat yolcusu: 38 milyon 16 bin 797
  • Toplam yolcu: 48 milyon 68 bin 524

Sabiha Gökçen Havalimanı 7 ayda 28 milyon yolcuya hizmet verdi.Sabiha Gökçen Havalimanı 7 ayda 28 milyon yolcuya hizmet verdi.

SABİHA GÖKÇEN'DE 7 AYDA 28 MİLYON YOLCU

İstanbul'un bir diğer önemli hava ulaşım merkezi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk devam etti. Temmuz ayında iç hatlarda 11 bin 301, dış hatlarda 14 bin 54 uçak iniş-kalkış yaptı. Toplam uçak trafiği 25 bin 355 olarak hesaplandı.

Aynı ayda iç hatlarda 2 milyon 81 bin 886, dış hatlarda 2 milyon 407 bin 186 yolcuya hizmet verildi. Temmuz toplamı 4 milyon 489 bin 72 yolcu oldu. Sabiha Gökçen'in ocak-temmuz dönemindeki yolcu trafiği ise 28 milyon 14 bin 566 olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 12 milyon 932 bin 511'i iç hatları, 15 milyon 82 bin 55'i dış hatları kullandı. 7 aylık uçak trafiği de 160 bin 890'a ulaştı.

Temmuz ayında Türkiye genelinde 26 milyon 797 bin yolcu taşındı.Temmuz ayında Türkiye genelinde 26 milyon 797 bin yolcu taşındı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 BİN 309 UÇAK TRAFİĞİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda temmuz ayında 2 bin 444 uçak trafiği gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde ise havalimanındaki toplam uçak trafiği 15 bin 309 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanlarının 7 aylık yük trafiği 3 milyon 27 bin tona ulaştı.Havalimanlarının 7 aylık yük trafiği 3 milyon 27 bin tona ulaştı.

TURİZM MERKEZLERİNDE 32,1 MİLYON YOLCU HAREKETLİLİĞİ

Yaz sezonuyla birlikte turizm merkezlerindeki havalimanlarında da yoğunluk arttı. Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, turizm merkezlerindeki havalimanlarında yılın ilk 7 ayında toplam 32 milyon 189 bin 634 yolcuya hizmet verildi. Bu yolcuların 11 milyon 648 bin 259'u iç hatları, 20 milyon 541 bin 375'i ise dış hatları kullandı.

Aynı dönemde söz konusu havalimanlarında toplam 219 bin 278 uçak trafiği gerçekleşti. Bunun 88 bin 718'i iç hat, 130 bin 560'ı dış hat uçuşlarından oluştu. Turizm merkezlerindeki yolcu trafiğinin dağılımında öne çıkan havalimanları şöyle:

Havalimanı
7 aylık yolcu sayısı
Antalya Havalimanı
19 milyon 209 bin 979
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
7 milyon 406 bin 646
Muğla Dalaman Havalimanı
2 milyon 739 bin 692
Muğla Milas-Bodrum Havalimanı
2 milyon 348 bin 806
Gazipaşa-Alanya Havalimanı
484 bin 511

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