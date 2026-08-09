Hava yolunda 7 aylık yolcu trafiği belli oldu: 138 milyon sınırı aşıldı

Türkiye'de hava yolu ulaşımındaki hareketlilik yılın ilk 7 ayında da devam etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye genelindeki havalimanlarında direkt transit yolcular dahil 138 milyon 758 bin 202 kişiye hizmet verildi.

Türkiye genelinde 7 ayda 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. (A Haber Grafik Ekibi)

TEMMUZ AYINDA 26,7 MİLYON YOLCU HAVALİMANLARINI KULLANDI

Temmuz ayında Türkiye genelindeki havalimanlarında iç ve dış hatlarda yoğun bir trafik yaşandı. Bir ay içinde iç hatlarda 98 bin 158, dış hatlarda 101 bin 160 uçak iniş-kalkış yaptı. Üst geçişlerin de eklenmesiyle temmuz ayındaki toplam uçak trafiği 249 bin 520 oldu.

Aynı dönemde iç hatlarda 10 milyon 478 bin 151, dış hatlarda ise 16 milyon 311 bin 398 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcuların da dahil edilmesiyle toplam yolcu sayısı 26 milyon 797 bin 638'e ulaştı. Temmuz ayındaki yük trafiği de dikkat çekti. İç hatlarda 102 bin 18 ton, dış hatlarda 425 bin 726 ton yük taşındı. Böylece aylık toplam yük trafiği 527 bin 744 ton olarak kayıtlara geçti.