Gezi eğlencesi kabusa döndü! Dev dalgaların arasında kalan genç gözden kayboldu

Ankara’dan tur kafilesiyle Zonguldak’ın Filyos beldesine gelen 16 yaşındaki Muhammet Ş., serinlemek için girdiği denizde hırçın dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kuzenini kurtarmak için suya giren A.Ş.’nin de boğulma tehlikesi geçirdiği olayda, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri kayıp genci bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.