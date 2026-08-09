Gezi eğlencesi kabusa döndü! Dev dalgaların arasında kalan genç gözden kayboldu
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Ankara’dan tur kafilesiyle Zonguldak’ın Filyos beldesine gelen 16 yaşındaki Muhammet Ş., serinlemek için girdiği denizde hırçın dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kuzenini kurtarmak için suya giren A.Ş.’nin de boğulma tehlikesi geçirdiği olayda, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri kayıp genci bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammet Ş. (16), Ankara'dan yakınlarıyla birlikte tur kapsamında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesine geldi.
Burada denize giren Muhammet Ş., bir süre sonra şiddetli dalgalara kapıldı. Dalgaların arasında zor anlar yaşayan Muhammet Ş.'nin son anları amatör kamerayla kaydedildi. Genç, kısa süre sonra gözden kayboldu.
Kuzenini kurtarmak için denize giren A.Ş. de boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan A.Ş., Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kaybolan Muhammet Ş.'yi bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.