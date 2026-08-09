Bursa'da huzur operasyonu! 21 aranan şahıs yakalandı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde geniş kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda şubenin katılımıyla düzenlenen denetimlerde adeta kuş uçurtulmazken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde sabit yol, hareketli yol ve umuma açık iş yeri uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, KOM, Narkotik, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Sabit ve hareketli yol uygulamalarında 2 bin 468 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Uygulama noktalarında 1.123 aracı kontrol eden ekipler, 20 sürücüye farklı kabahatlerden toplam 388 bin 803 TL cezai işlem uyguladı.
Yasa dışı yollarla kaldığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu kişi de yakalanarak ilgili birime teslim edildi.
Umuma açık iş yeri uygulamasında ise 67 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 3 iş yerine mesul müdür bulundurmaması nedeniyle idari işlem uygulanırken, ruhsatsız olduğu belirlenen 1 iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı. Bir iş yerinde 4207 sayılı Kanun'a muhalefet edildiği tespit edilerek gerekli idari işlem uygulandı.