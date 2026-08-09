Bursa'da huzur operasyonu! 21 aranan şahıs yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde sabit yol, hareketli yol ve umuma açık iş yeri uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, KOM, Narkotik, Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Sabit ve hareketli yol uygulamalarında 2 bin 468 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Uygulama noktalarında 1.123 aracı kontrol eden ekipler, 20 sürücüye farklı kabahatlerden toplam 388 bin 803 TL cezai işlem uyguladı.