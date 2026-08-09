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Zonguldak'ta yağış trafiği olumsuz etkiledi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Zonguldak'ta yağış trafiği olumsuz etkiledi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle karayolu köprüsü üzerinde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Alaplı'da etkili olan yağmur sonrası karayolu köprüsünün bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Köprü üzerinde yağmur sularının tahliyesini sağlayacak mazgalların yetersiz kalması nedeniyle biriken su, araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Köprüden geçiş yapan sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu bölümlerde hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar, yağışlı havalarda benzer görüntülerin yaşandığını belirterek yağmur suyu tahliye sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

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