Tek dijital çatı altında tam güvenlik! "HAYAT 112 Acil" uygulaması 800 bini aştı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda güvenlik güçlerine daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla geliştirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nı tanıttı. 800 binden fazla kişi tarafından indirilen uygulama; afet, trafik kazası, asayiş, KADES ve UYUMA hizmetleri başta olmak üzere birçok kritik özelliği tek platformda buluşturuyor.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu spotuna da yer vererek, spotun HAYAT 112 Acil'in sunduğu imkanların daha fazla vatandaşa ulaştırılması amacıyla hazırlandığını belirtti.

Bakan Çiftçi, "800 bin indirmeyi aşan HAYAT 112 Acil; konum, fotoğraf ve video destekli ihbarlardan ilk yardım, asayiş, AFAD, KADES ve UYUMA hizmetlerine, yangın ve trafik kazalarından afet anında 'İyi misin?' ve 'Güvendeyim' bildirimlerine kadar birçok özelliği tek dijital çatı altında buluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin sunduğu imkanları vatandaşların huzur ve güvenliği için kullandıklarını belirten Çiftçi, acil durumlarda saniyelerin önemine dikkat çekti.

Çiftçi, kamu spotunun HAYAT 112 Acil'in daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamasını temenni ederek, vatandaşlara uygulamayı indirmeleri ve sevdikleriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.