Hastane bahçesinde kanlı pusu! Kurşunlar 9 yaşındaki çocuğa da isabet etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan gerilim silahlı saldırıya dönüştü. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen bir şüpheli hedef alınırken, seken kurşunların isabet ettiği 9 yaşındaki çocuk da yaralandı.

Husumetli aileler arasında yaşanan gerginlik bu kez hastane bahçesine taşındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateşte M.A. ile seken kurşunların isabet ettiği 9 yaşındaki A.E. yaralandı.

HASTANE BAHÇESİNDE DEHŞET

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.A., ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralanan çocuk ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.