Çekmeköy'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, 5 katlı bina boşaltıldı

Çekmeköy'de gece saatlerinde yaşanan istinat duvarı çökmesi mahallede paniğe neden oldu. Temel kazısı süren bir inşaatta meydana gelen çökme sonrası oluşan toprak kayması, bitişikteki binayı tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

32 KİŞİ GECE YARISI TAHLİYE EDİLDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 241 Sokak'ta meydana geldi. Temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının çökmesiyle birlikte kısmi toprak kayması yaşandı. Gürültüyü duyan bina sakinleri büyük panikle kendilerini dışarı attı.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde binada risk oluşabileceği değerlendirilince, 5 katlı apartmanda yaşayan 32 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.