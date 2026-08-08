Çekmeköy'de korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü, 5 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Çekmeköy'de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Kısmi toprak kaymasının yaşandığı olay sonrası bitişikte bulunan 5 katlı bina risk nedeniyle tahliye edilirken, 32 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ekipler bölgede alarma geçerken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.
Çekmeköy'de gece saatlerinde yaşanan istinat duvarı çökmesi mahallede paniğe neden oldu. Temel kazısı süren bir inşaatta meydana gelen çökme sonrası oluşan toprak kayması, bitişikteki binayı tehlikeyle karşı karşıya bıraktı. İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
32 KİŞİ GECE YARISI TAHLİYE EDİLDİ
Olay, saat 22.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 241 Sokak'ta meydana geldi. Temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının çökmesiyle birlikte kısmi toprak kayması yaşandı. Gürültüyü duyan bina sakinleri büyük panikle kendilerini dışarı attı.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde binada risk oluşabileceği değerlendirilince, 5 katlı apartmanda yaşayan 32 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Polis ve zabıta ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluştururken, sokağa giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Tahliye edilen vatandaşların geceyi yakınlarının yanında geçireceği öğrenildi.
Yetkililer, istinat duvarındaki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak teknik incelemeye göre binaya yeniden girişe izin verileceğini bildirdi.