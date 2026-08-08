Kayalıklarda can pazarı! Balık tutarken denize düştü: Yaşam savaşını kaybetti

İstanbul Avcılar'da 74 yaşındaki Ahmet D., Denizköşkler Sahili'nde balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.