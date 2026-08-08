Kayalıklarda can pazarı! Balık tutarken denize düştü: Yaşam savaşını kaybetti
İstanbul Avcılar'da 74 yaşındaki Ahmet D., Denizköşkler Sahili'nde balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Çevredekilerin sudan çıkardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Avcılar'da akşam saatlerinde yaşanan feci olay, balık keyfini faciaya dönüştürdü. Denizköşkler Sahili'nde kayalıklar üzerinde balık tutan 74 yaşındaki Ahmet D., henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek denize düştü.
ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU
Denize düştüğünü gören vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren Ahmet D.'yi vakit kaybetmeden sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan Ahmet D., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.