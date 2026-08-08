Balya makinesi felaketi! 500 dönüm anız küle döndü
Çorum'un Alaca ilçesinde tarlada balya yapımı sırasında balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler 500 dönümlük anızı, 450 saman balyasını kül ederken bir traktörde de hasara yol açtı.
Balçıkhisar köyünde yaşanan olayda, balya çalışması sırasında makineden sıçrayan kıvılcımlar kuru anızları tutuşturdu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ALEVLER TARLAYI SARDI
İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekipler ve çevredeki vatandaşların yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
500 DÖNÜM KÜL OLDU
Yangında yaklaşık 500 dönümlük anız, 450 adet saman balyası tamamen yanarken, tarlada bulunan bir traktör de alevlerden zarar gördü. Bölgede büyük çapta maddi hasar oluştu.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.