Balya makinesi felaketi! 500 dönüm anız küle döndü

Çorum'un Alaca ilçesinde tarlada balya yapımı sırasında balya makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler 500 dönümlük anızı, 450 saman balyasını kül ederken bir traktörde de hasara yol açtı.