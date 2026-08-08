Açık unutulan damper felaket getirdi! Tır devrildi

İzmir'in Bayındır ilçesinde seyir halindeyken damperi açık unutulan TIR, yön tabelasına çarparak devrildi. Gece saatlerinde meydana gelen kazada kadın sürücü Nejla S. yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle yön tabelası yola savruldu ve bölgede trafik aksadı.

Damperin açık unutulması, Bayındır'da tehlikeli bir kazaya yol açtı. Tire-Bayındır yolu Çatal mevkisinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, 09 ST 375 plakalı TIR'ın açık kalan damperi yönlendirme tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR devrilirken, tabela da yola savruldu.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE DEVRİLDİ

Kazada yaralanan sürücü Nejla S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK AKIŞI YAVAŞLADI

Kaza nedeniyle Tire-Bayındır yolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Devrilen TIR ile yola savrulan yön tabelasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.