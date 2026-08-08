1 milyonluk vurgun çöktü! Kar maskeli çeteye 3 ilde operasyon

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tadilattaki iş yeri için boya almaya giden avizecinin minibüsünden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve nakit parayı çalan kar maskeli 5 şüpheli, polis ekiplerinin Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan soygunda şüphelilerin sahte plaka ve kaçış güzergâhını değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Konya'da gündüz vakti gerçekleştirilen film sahnelerini aratmayan hırsızlık olayında, kar maskeli şüpheliler dakikalar içinde yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptı. Ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması, kaçan şüphelilerin planını bozdu.

CAMI KIRIP ALTIN VE PARAYI ALDILAR

Olay, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre tadilattaki avize dükkânı için malzeme almaya çıkan iş yeri sahibi, kuyumcu ve bankadan çektiği yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve nakit parayla boyacı dükkânına geldi.

İş yeri sahibi araçtan indiği sırada lüks otomobille gelen kar maskeli şüpheliler, minibüsün camını kırarak altın ve paranın bulunduğu poşeti alıp kaçtı. Şüphelileri durdurmaya çalışan avizeci başarılı olamazken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SAHTE PLAKAYLA İZ KAYBETTİRME PLANI

Olayın ardından harekete geçen Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kaçış planını deşifre etti.

Şüphelilerin 450 bin lira nakit para ile 50 gram altını çaldıktan sonra kullandıkları lüks otomobile sahte plaka taktıkları, kaçış güzergâhını değiştirdikleri ve daha sonra yeniden gerçek plakayı takarak yollarına devam ettikleri belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri, Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlenen operasyonlarda 21 suç kaydı bulunan M.U., 20 suç kaydı bulunan Y.Ç., 21 suç kaydı bulunan U.C.K., 10 suç kaydı bulunan Ş.Ş. ve 5 suç kaydı bulunan S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.