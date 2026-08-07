4 yaşındaki Miraç klima kurbanı oldu! İhmali olan komşu tutuklandı!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oyun oynarken komşusuna ait klima dış ünitesine temas eden 4 yaşındaki Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ihmali bulunduğu değerlendirilen komşu, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.