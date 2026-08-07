4 yaşındaki Miraç klima kurbanı oldu! İhmali olan komşu tutuklandı!
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde oyun oynarken komşusuna ait klima dış ünitesine temas eden 4 yaşındaki Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ihmali bulunduğu değerlendirilen komşu, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
Olay, dün Silopi ilçesindeki Bersis TOKİ Konutları'nda meydana geldi.
İddiaya göre, komşusuna ait klima dış ünitesine temas eden 4 yaşındaki Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miraç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., "taksirle ölüme neden olma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.