Kartal'da minibüs alev topuna döndü! Peş peşe patlamalar korkuya neden oldu
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Kartal'da Karlıktepe Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Panik anlarının yaşandığı yangın sırasında yaşanan peş peşe patlamalar çevrede paniğe neden oldu.
Olay, Karlıktepe Mahallesi Spor Caddesi üzerinde, kaymakamlık binasının arkasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÖNCE YANGIN SONRA PATLAMA
Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangın esnasında araçta peş peşe patlamalar yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.