Kartal'da minibüs alev topuna döndü! Peş peşe patlamalar korkuya neden oldu

Kartal'da Karlıktepe Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Panik anlarının yaşandığı yangın sırasında yaşanan peş peşe patlamalar çevrede paniğe neden oldu.