Kavurucu sıcaklarda dönüş tarihi belli oldu: Adil Tek 10 Ağustos sonrasını işaret etti
Türkiye’de etkili olan sıcak hava hafta sonuna kadar sürecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde sıcaklıkların düşeceğini, 10-20 Ağustos döneminde ise değerlerin mevsim normallerine yaklaşacağını açıkladı. İşte bölge bölge hava durumu detayları…
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, yüksek nem ve beklenen hava olaylarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Tek; Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için rekor sıcaklık uyarıları yaparken, hafta sonu bazı bölgelerde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar tehlikesine dikkat çekti.
AVRUPA'DAN GELEN SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'Yİ KAVURUYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, daha önce Fransa ve Almanya üzerinde etkili olan sıcak havanın bu bölgelerde gücünü kaybettiğini, yüksek sıcaklıkların Avrupa'nın doğusuna ve Balkanlar'a yöneldiğini söyledi.
Sırbistan, Macaristan, Romanya, İtalya, Ukrayna ve Rusya'da sıcaklıkların yükseldiğini belirten Tek, sıcak havanın Moskova'nın güneyine kadar ulaştığını kaydetti.
REKOR SICAKLIKLAR: CİZRE 44.5, AYDIN 43.3 DERECE
Türkiye genelindeki ölçümleri paylaşan Adil Tek, "Özellikle Ege, Trakya ve Güneydoğu Anadolu çok yüksek sıcaklıkların etkisinde; önceki gün Cizre'de 44.5 derece, Aydın Kuyucak'ta ise 43.3 derece ölçüldü" bilgisini verdi.
Trakya'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığını, Ankara'da ise 33-35 derece aralığındaki değerlerin görülmeye başladığını bildirdi.
Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıkların yaklaşık 30 derece seviyelerinde olduğunu kaydeden Tek, kıyı kentlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha da arttığını vurguladı.