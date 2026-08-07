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Kavurucu sıcaklarda dönüş tarihi belli oldu: Adil Tek 10 Ağustos sonrasını işaret etti

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Kavurucu sıcaklarda dönüş tarihi belli oldu: Adil Tek 10 Ağustos sonrasını işaret etti

Türkiye’de etkili olan sıcak hava hafta sonuna kadar sürecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde sıcaklıkların düşeceğini, 10-20 Ağustos döneminde ise değerlerin mevsim normallerine yaklaşacağını açıkladı. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, yüksek nem ve beklenen hava olaylarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Tek; Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için rekor sıcaklık uyarıları yaparken, hafta sonu bazı bölgelerde beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar tehlikesine dikkat çekti.

Türkiye’de sıcak hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürürken pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor. (Görseller: A Haber, AA ve İHA)Türkiye’de sıcak hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürürken pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor. (Görseller: A Haber, AA ve İHA)

AVRUPA'DAN GELEN SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'Yİ KAVURUYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, daha önce Fransa ve Almanya üzerinde etkili olan sıcak havanın bu bölgelerde gücünü kaybettiğini, yüksek sıcaklıkların Avrupa'nın doğusuna ve Balkanlar'a yöneldiğini söyledi.

TÜRKİYE KAVURUCU SICAKLARIN PENÇESİNDE

Sırbistan, Macaristan, Romanya, İtalya, Ukrayna ve Rusya'da sıcaklıkların yükseldiğini belirten Tek, sıcak havanın Moskova'nın güneyine kadar ulaştığını kaydetti.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Ege, Trakya ve Güneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıkların etkili olduğunu söyledi.Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, özellikle Ege, Trakya ve Güneydoğu Anadolu’da yüksek sıcaklıkların etkili olduğunu söyledi.

REKOR SICAKLIKLAR: CİZRE 44.5, AYDIN 43.3 DERECE

Türkiye genelindeki ölçümleri paylaşan Adil Tek, "Özellikle Ege, Trakya ve Güneydoğu Anadolu çok yüksek sıcaklıkların etkisinde; önceki gün Cizre'de 44.5 derece, Aydın Kuyucak'ta ise 43.3 derece ölçüldü" bilgisini verdi.

Trakya'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığını, Ankara'da ise 33-35 derece aralığındaki değerlerin görülmeye başladığını bildirdi.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıkların yaklaşık 30 derece seviyelerinde olduğunu kaydeden Tek, kıyı kentlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha da arttığını vurguladı.

Kıyı kentlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkların termometre değerlerinin üzerine çıktığı belirtildi.Kıyı kentlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkların termometre değerlerinin üzerine çıktığı belirtildi.

BİNALAR SICAKLIĞI GECE "KUSUYOR": NEFES ALMAK ZORLAŞACAK

Gündüz hissedilen sıcaklığın yanı sıra gece saatlerine de dikkat çeken Adil Tek, "Binaların güneşten gelen kısa dalga boylu ultraviyole ışınlarla ısınması sonucu, gece saatlerinde binalar bu sefer evin içine sıcaklığı kusmaya başlıyor" şeklinde konuştu. Özellikle güneş alan üst katların çok daha sıcak olduğunu belirtti.

Sıcak havanın hafta boyunca devam edeceğini bildiren Tek, yarın ve pazar gününe kadar sıcaklıkların 1-2 derece daha artabileceğini belirtti. Güney bölgelerde yüksek değerlerin süreceğini, kuzey kesimlerde de kısa süreli bir artış yaşanacağını söyledi.

İstanbul’da pazar günü özellikle kuzey ilçelerde yağış geçişi bekleniyor.İstanbul’da pazar günü özellikle kuzey ilçelerde yağış geçişi bekleniyor.

İSTANBUL'A PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ VE POYRAZ GELİYOR

Marmara Bölgesi'nde Edirne'de sıcaklığın 37 dereceye kadar çıktığını belirten Tek, kentin güney ilçeleri, Saros Körfezi ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarında yüksek nem nedeniyle havanın daha bunaltıcı hissedildiğini söyledi.

İstanbul'da ise pazar günü yağış geçişi beklendiğini bildiren Tek, yağışın özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağını belirtti. Aynı sistemle Marmara'nın doğusunda, Kırklareli, Edirne ve Trakya'nın bazı kesimlerinde de yer yer yağış görüleceğini kaydetti.

Atmosfer modellerine göre İstanbul'da öğle saatlerinde metrekareye yaklaşık 4 ila 10 kilogram yağış beklendiğini belirten Tek, yağışın yerel olarak farklı şiddetlerde görülebileceğinin altını çizdi. Kuzey kesimlerin yağıştan daha fazla etkilenebileceğini söyledi.

Kilyos, Riva ve Şile çevresinde yağışla birlikte kuvvetli poyraz ve çeken akıntı riski bulunuyor.Kilyos, Riva ve Şile çevresinde yağışla birlikte kuvvetli poyraz ve çeken akıntı riski bulunuyor.

DENİZE GİRECEKLERE KRİTİK UYARI: ÇEKEN AKINTI TEHLİKESİ!

İstanbul'un Karadeniz kıyılarında yağışa poyrazdan esecek kuvvetli rüzgarın da eşlik edeceğini belirten Tek, pazar günü Kilyos, Riva ve Şile için deniz planı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Tek, bu bölgelerde rüzgarın etkisiyle çeken akıntıların da oluşabildiğine işaret etti.

Marmara ve Kuzey Ege’de pazar gününden itibaren rüzgarın zaman zaman saatte 60-70 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.Marmara ve Kuzey Ege’de pazar gününden itibaren rüzgarın zaman zaman saatte 60-70 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

EGE'DE SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Ege Bölgesi'nde çok yüksek sıcaklıkların etkili olduğunu belirten Tek, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 43,3 derece ölçüldüğünü söyledi.

İzmir'de sıcaklık yaklaşık 34 derece seviyesinde olsa da nemin hissedilen sıcaklığı artırdığını belirten Tek, iç kesimlerde ise ölçülen ve hissedilen sıcaklık değerlerinin birbirine daha yakın olduğunu kaydetti.

Uşak ve Afyonkarahisar gibi iç kesimlerde gece saatlerinin kıyıya göre daha rahat geçtiğini ifade eden Tek, Denizli'de ise sıcak havanın etkisinin daha fazla hissedildiğini söyledi.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 37-38 derece seviyelerine çıkacağını belirten Tek, pazar gününden itibaren Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr beklendiğini bildirdi. Ege'de oluşan meltemlerin özellikle akşam saatlerinde kıyı bölgelerinde havayı zaman zaman serinletebildiğini de sözlerine ekledi.

Antalya'da 32 derece, Cizre’de 44,5 derece, Aydın Kuyucak’ta ise 43,3 derece sıcaklık ölçüldü.Antalya'da 32 derece, Cizre’de 44,5 derece, Aydın Kuyucak’ta ise 43,3 derece sıcaklık ölçüldü.

ANTALYA'DA NEM HİSSEDİLEN SICAKLIĞI YÜKSELTİYOR

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'da ölçülen 32 derecelik sıcaklığın yüksek nem nedeniyle daha fazla hissedildiğini belirten Tek, nem oranının yüzde 70-80 seviyelerine çıktığı koşullarda hissedilen sıcaklığın 37-38 dereceye ulaşabildiğini söyledi.

Antalya'da sıcaklıkların genel olarak 32-33 derece seviyelerinde ilerlediğini ifade eden Tek, deniz üzerinden gelen nemli güneyli hava akımlarının sıcaklığın daha fazla yükselmesini sınırladığını ancak nem nedeniyle bunaltıcı koşullar oluşturduğunu anlattı.

Kuzeyli hava akımlarının güçlenmesi halinde termometre değerlerinin 36 dereceye kadar çıkabildiğini kaydetti.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde öğleden sonra yağışların devam etmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde öğleden sonra yağışların devam etmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Karadeniz'de yaz ayları boyunca yağışların sık görüldüğünü belirten Tek, yüksek nem ve dağların etkisiyle konvektif yağışların oluştuğunu söyledi.

Bugün Ordu'dan Artvin'e kadar uzanan bölgede özellikle öğleden sonra yağış beklendiğini kaydeden Tek, Trabzon çevresinde de yağışların süreceğini belirtti.

Yağışların yüksek kesimlerde daha belirgin olduğunu ancak kent merkezlerinde de görülebildiğini anlatan Tek, sıcaklıklarda ise belirgin bir değişiklik öngörülmediğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların birkaç derece gerilese bile 35 derecenin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların birkaç derece gerilese bile 35 derecenin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 40 DERECENİN ÜZERİ GÖRÜLÜYOR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuru ve çok sıcak havanın devam ettiğini belirten Tek, birçok noktada sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığını söyledi.

Cizre'de 44,5 derecelik sıcaklık ölçüldüğünü hatırlatan Tek, önümüzdeki günlerde birkaç derecelik düşüş yaşansa bile bölgedeki sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Adil Tek, 10 Ağustos’tan itibaren özellikle kuzey kesimlerde serinlemenin başlayacağını, 10-20 Ağustos döneminde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağını söyledi.Adil Tek, 10 Ağustos’tan itibaren özellikle kuzey kesimlerde serinlemenin başlayacağını, 10-20 Ağustos döneminde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağını söyledi.

DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYİNDE YAĞIŞ SÜRECEK

Doğu Anadolu'da Karadeniz'deki yağış sisteminin etkilerinin kuzey kesimlere ulaştığını belirten Tek, Ardahan ve Kars çevresinde özellikle öğleden sonra yağış görüleceğini söyledi.

Bölgenin güneyine doğru gidildikçe Güneydoğu Anadolu'ya yakın alanlarda yüksek sıcaklıkların devam ettiğini ifade etti.

Van'da sıcaklıkların 30 derecenin altında seyrettiğini belirten Tek, pazartesi ve salı gününden itibaren yağış beklendiğini söyledi. Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu ve kuzeyinde devam edeceğini kaydetti.

Eylül ayında ise sıcaklıkların ay ortalamalarının üzerine çıkabileceğini belirtti.Eylül ayında ise sıcaklıkların ay ortalamalarının üzerine çıkabileceğini belirtti.

EYLÜL AYINDA SICAKLIKLAR ORTALAMALARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Ağustos ayının ilk ve son 10 günlük dönemlerinin daha sıcak göründüğünü kaydeden Tek, "10'u ile 20'si arası diyebiliriz buna, o periyotta da biraz daha mevsim normallerinde, zaman zaman altına düşen değerleri göreceğiz" sözleriyle orta vadeli görünümü açıkladı.

Tek, 10 Ağustos'tan itibaren özellikle kuzey kesimlerin daha rahat bir hava yaşayacağını, güneydeki yüksek sıcaklıkların ise devam edeceğini söyledi.

Yaz mevsiminin bu yıl daha uzun süreceğini değerlendiren Tek, sıcak havanın eylül ayında da hissedileceğini söyledi.

Tek, eylül ayında sıcaklık değerlerinin ayın kendi ortalamalarının üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek yaz koşullarının önümüzdeki dönemde de etkisini sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu.

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