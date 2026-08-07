Marmara ve Kuzey Ege’de pazar gününden itibaren rüzgarın zaman zaman saatte 60-70 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

EGE'DE SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Ege Bölgesi'nde çok yüksek sıcaklıkların etkili olduğunu belirten Tek, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 43,3 derece ölçüldüğünü söyledi.

İzmir'de sıcaklık yaklaşık 34 derece seviyesinde olsa da nemin hissedilen sıcaklığı artırdığını belirten Tek, iç kesimlerde ise ölçülen ve hissedilen sıcaklık değerlerinin birbirine daha yakın olduğunu kaydetti.

Uşak ve Afyonkarahisar gibi iç kesimlerde gece saatlerinin kıyıya göre daha rahat geçtiğini ifade eden Tek, Denizli'de ise sıcak havanın etkisinin daha fazla hissedildiğini söyledi.

İzmir'de önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 37-38 derece seviyelerine çıkacağını belirten Tek, pazar gününden itibaren Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr beklendiğini bildirdi. Ege'de oluşan meltemlerin özellikle akşam saatlerinde kıyı bölgelerinde havayı zaman zaman serinletebildiğini de sözlerine ekledi.