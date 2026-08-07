Bolu’da D-100 kara yolunda can pazarı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeritte seyreden başka bir otomobille çarpışması sonucu 27 yaşındaki Batuhan Aslıyüce hayatını kaybetti, iki sürücü ise ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçtan kopan motor ve parçaların yola savrulduğu feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesiyle yaşanan kaza, D-100 kara yolunu savaş alanına çevirdi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, PARÇALARI YOLA SAVRULDU
Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 kara yolunun Rüzgarlar köyü mevkisinde meydana geldi. Abdulkadir Aslıyüce idaresindeki 71 ACV 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, Bahadır Nacar yönetimindeki 06 EK 5186 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, motoru ve çok sayıda parçası çevreye savruldu.
27 YAŞINDAKİ BATUHAN ASLIYÜCE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Batuhan Aslıyüce'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan iki sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, Batuhan Aslıyüce'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.