Bolu’da D-100 kara yolunda can pazarı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeritte seyreden başka bir otomobille çarpışması sonucu 27 yaşındaki Batuhan Aslıyüce hayatını kaybetti, iki sürücü ise ağır yaralandı. Hurdaya dönen araçtan kopan motor ve parçaların yola savrulduğu feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.