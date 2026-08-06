Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken dumanlar yükselen motosiklet, saniyeler içinde alevlere teslim oldu. Tınaztepe Mahallesi'nde yaşanan olayda itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de korku dolu anlar yaşandı. Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi 3050. Sokak'ta seyir halindeki bir motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle duman çıkarmaya başladı. Kısa sürede büyüyen duman, yerini metrelerce yükselen alevlere bıraktı.

SANİYELER İÇİNDE ALEVLERE TESLİM OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alev topuna dönen motosiklete müdahale etti.

GERİYE KÜLE DÖNEN MOTOSİKLET KALDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hurdaya dönen motosiklet yoldan kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.