Kapuzbaşı Şelaleleri'nde acı son! 14 yaşındaki Ela Nur akıntıya kapıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde ailesiyle birlikte gezen 14 yaşındaki Ela Nur Ç., dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapıldı. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında talihsiz çocuğun cansız bedenine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zamantı Irmağı'nda ulaşılırken, yaşanan facia bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Kayseri'de yürek burkan olay, Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte bölgeye gezmeye giden 14 yaşındaki Ela Nur Ç., Güney Şelale'de dengesini kaybederek suya düştü.
AKINTIYA KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU
Şiddetli akıntıya kapılan Ela Nur Ç., kısa süre içinde gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vakit kaybetmeden geniş çaplı arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ ZAMANTI IRMAĞI'NDA BULUNDU
Saatler süren çalışmaların ardından 14 yaşındaki Ela Nur Ç.'nin cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zamantı Irmağı'nda bulundu. Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Acı olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.