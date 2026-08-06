Kapuzbaşı Şelaleleri'nde acı son! 14 yaşındaki Ela Nur akıntıya kapıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde ailesiyle birlikte gezen 14 yaşındaki Ela Nur Ç., dengesini kaybederek suya düştü ve akıntıya kapıldı. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında talihsiz çocuğun cansız bedenine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zamantı Irmağı'nda ulaşılırken, yaşanan facia bölgede büyük üzüntüye neden oldu.