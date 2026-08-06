Komşularının şüphesi acı gerçeği ortaya çıkardı!
Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan Aytekin Ayverdi'den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine ekipler eve girdi. Akşam saatlerinde hareketsiz halde bulunan Ayverdi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, acı haber mahallede büyük üzüntüye neden oldu.
Aydın'da yürek burkan olay... Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan Aytekin Ayverdi'den uzun süre haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede adrese sevk edildi.
EKİPLER EVE GİRDİ, ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle eve giren ekipler, Aytekin Ayverdi'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayverdi'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
KOMŞULARI YASA BOĞULDU
Ayverdi'nin ölüm haberini alan komşuları büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ayverdi'nin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.