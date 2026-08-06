İznik Gölü'nde acı son! 32 yaşındaki Emre Çapkın hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki İznik Gölü sahilinde yaşanan olay, acı bir kayıpla sonuçlandı. Saat 21.10 sıralarında göl kenarında bulunan Emre Çapkın, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

İHBARLA EKİPLER SEFERBER OLDU

Çapkın'ın yanında bulunan arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sudan çıkarılan 32 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.