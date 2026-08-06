İznik Gölü'nde acı son! 32 yaşındaki Emre Çapkın hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü sahilinde dengesini kaybederek suya düşen 32 yaşındaki Emre Çapkın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki İznik Gölü sahilinde yaşanan olay, acı bir kayıpla sonuçlandı. Saat 21.10 sıralarında göl kenarında bulunan Emre Çapkın, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.
İHBARLA EKİPLER SEFERBER OLDU
Çapkın'ın yanında bulunan arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sudan çıkarılan 32 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan Emre Çapkın, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Acı haber yakınlarını yasa boğarken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Jandarma ekipleri, İznik Gölü sahilinde yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.