Eskişehir'de korkutan takla! Çarpan sürücü kaçtı!

Eskişehir-Alpu yolunda akşam saatlerinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2 kişi yaralandı. Sürücü Harun A., kazanın başka bir otomobilin çarpmasıyla meydana geldiğini öne sürerek, "Biri çarptı, olduğumuz yerde döndük" sözleriyle kaçan sürücü iddiasını gündeme taşıdı.

Eskişehir'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Saat 20.45 sıralarında Eskişehir-Alpu yolunda seyreden Harun A. yönetimindeki 26 ACM 095 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve takla attı.

"BİRİ ÇARPTI, KAÇTI"

Kazada araçta bulunan Hakkıhan A. (30) ile Songül A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayakta tedavi edilen sürücü Harun A. ise hastaneye gitmeyi reddetti. Kazanın başka bir aracın çarpması sonucu yaşandığını savunan Harun A., "Biri çarptı, olduğumuz yerde döndük. Alpu tarafına gidiyorduk, devrildik. Kaçan aracın plakasını alamadık, hiçbir şey göremedik." dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sürücünün çarpıp kaçan araç iddiası üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni ve iddiaların doğruluğu yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.