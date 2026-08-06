Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere doğru ilerledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yenimescit Mahallesi Melih Sokak'taki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf-İHA

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının çevredeki evler ile ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı. Vatandaşlar da hortum ve su bidonlarıyla alevlerin evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

Ancak yangın bir eve sıçradı. Ev, içindeki eşyalarla birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alarak olay yerine gelen ev sahibi, evinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi.

Sağlık ekipleri ev sahibine olay yerinde müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.