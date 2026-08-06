Çorum’da alevler geceyi aydınlattı! Anız yangını korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde gece saatlerinde tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki arazilere sıçramadan söndürüldü. Karanlığı aydınlatan alevler köyde paniğe neden olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Gece saatlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek gökyüzünü dumanla kapladı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

ALEVLERE ÇOK NOKTADAN MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına birkaç farklı noktadan eş zamanlı müdahalede bulundu. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürüldü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.