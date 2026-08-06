Adıyaman'da komşu dehşeti! 1 kişi öldü 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman’da komşusunun silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bina önünde bulunan 5 yaşındaki bir çocuk da yaralandı.