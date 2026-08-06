6 bıçak darbesiyle kan donduran cinayet! İHA destekli operasyonla yakalandılar
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada H.A. (44), 6 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan R.C.A. (31) ile S.K. (28), polis ekiplerinin İHA destekli operasyonuyla saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri'de kanlı kavga cinayetle sonuçlandı. Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde meydana gelen olayda, R.C.A. ile H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada R.C.A., yanında bulunan bıçakla H.A.'ya saldırdı.
6 BIÇAK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Vücudunun çeşitli bölgelerine 6 bıçak darbesi alan H.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde H.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İHA DESTEKLİ OPERASYONLA YAKALANDILAR
Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin peşine düşen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyonda Havacılık Daire Başkanlığı'ndan temin edilen insansız hava aracı (İHA) da kullanıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda R.C.A. ile S.K., saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.