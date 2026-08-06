6 bıçak darbesiyle kan donduran cinayet! İHA destekli operasyonla yakalandılar

Kayseri'de kanlı kavga cinayetle sonuçlandı. Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta geçtiğimiz pazartesi gece saatlerinde meydana gelen olayda, R.C.A. ile H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada R.C.A., yanında bulunan bıçakla H.A.'ya saldırdı.

6 BIÇAK DARBESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli bölgelerine 6 bıçak darbesi alan H.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde H.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.