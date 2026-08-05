Osmaniye'de fabrika patlaması: 2 işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki demir-çelik fabrikasında kaynak işlemi yapılan bölümde patlama meydana geldi. Olayda yaralanan 3 işçiden Ahmet Yıldırım ve Tajdin Togar hayatını kaybederken, 1 işçinin tedavisi sürüyor.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kaynak işlemi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmaniye'deki demir-çelik fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

FABRİKADA İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan işçilerden Ahmet Yıldırım ve Tajdin Togar, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İtfaiye ve jandarma ekipleri, patlamanın meydana geldiği kaynak bölümünde inceleme yaptı.