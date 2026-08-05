Maltepespor Başkanı Can Ildırı'nın iş yerine silahlı saldırı
Maltepe'de Maltepespor Başkanı Can Ildırı'na ait emlak ofisine motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde bulunan 18 yaşındaki bir çalışan yaralanırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (289 karakter)
Olay, saat 20.00 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheliler, Can Ildırı'na ait iş yerine ateş açtı. Yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Edinilen bilgilere göre şüpheliler iş yerine 5 el ateş etti. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Saldırı sırasında Maltepespor Başkanı Can Ildırı'nın iş yerinde bulunmadığı öğrenildi.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kaynak bilgisine göre Can Ildırı'nın husumetlilerinin bulunduğu ve daha önce bir grup tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Bu iddiaya ilişkin resmî makamlardan açıklama yapılmadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.