Edinilen bilgilere göre şüpheliler iş yerine 5 el ateş etti. Saldırının ardından motosikletle olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheliler, Can Ildırı'na ait iş yerine ateş açtı. Yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf-İHA

Saldırı sırasında Maltepespor Başkanı Can Ildırı'nın iş yerinde bulunmadığı öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaynak bilgisine göre Can Ildırı'nın husumetlilerinin bulunduğu ve daha önce bir grup tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Bu iddiaya ilişkin resmî makamlardan açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.