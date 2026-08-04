Mardin'de dereye düşen 3 yaşındaki Eslem Talan hayatını kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki Eslem Talan, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitiren küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eslem Talan, dere kenarında oynadığı sırada suya düştü.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Çevrede bulunan vatandaşlar küçük çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eslem Talan, yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.