Mardin'de dereye düşen 3 yaşındaki Eslem Talan hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki Eslem Talan, çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitiren küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.