Bolu'da doğal gaz patlaması ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bolu'da 4 katlı bir apartman için yapılan doğal gaz patlaması ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir patlama ya da gaz kaçağı olmadığı, yoğun dumanın ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirlendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay, Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ç.'nin eşi ocağa yemek koydu. Bir süre sonra unutulan yemekten yükselen yoğun duman ve koku apartmanı sardı.
İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Yoğun dumanı fark eden bir vatandaş, durumu doğal gaz patlaması zannederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
PATLAMA OLMADIĞI BELİRLENDİ
Adrese ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede herhangi bir doğal gaz kaçağı ya da patlamasının yaşanmadığı tespit edildi. Yoğun dumanın, ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu oluştuğu belirlendi.
İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Evin içerisini kaplayan dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.