Bolu'da doğal gaz patlaması ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Bolu'da 4 katlı bir apartman için yapılan doğal gaz patlaması ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir patlama ya da gaz kaçağı olmadığı, yoğun dumanın ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirlendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.