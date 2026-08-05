Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
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İstanbul Bahçelievler'de daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Çökme, Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yıkılan binayla ilgili ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlardan alınan bilgiye göre binanın daha önce tahliye edildiği belirtildi.
TEDBİR AMAÇLI ARAMA SÜRÜYOR
Ekipler, binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.