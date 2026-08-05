Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.