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Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Çökme, Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle yıkılan binayla ilgili ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ekipler, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlardan alınan bilgiye göre binanın daha önce tahliye edildiği belirtildi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

TEDBİR AMAÇLI ARAMA SÜRÜYOR

Ekipler, binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

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