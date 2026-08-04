Seyir halinde alev topuna döndü! LPG tankı peş peşe patladı
Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeki bir otomobil, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü son anda kendini dışarı atarak facianın eşiğinden dönerken, LPG tankından peş peşe gelen patlamalar paniğe neden oldu.
Eskişehir'de korku dolu anlar yaşandı. Olay, saat 00.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. M.A. (29) yönetimindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alevlere teslim oldu.
FACİADAN SANİYELERLE KURTULDU
Alevlerin kısa sürede tüm aracı sardığını gören sürücü M.A., son anda otomobilden çıkmayı başardı. Ancak vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
LPG TANKI PEŞ PEŞE PATLADI
Yangın sırasında otomobilin LPG tankından kaynaklanan patlamalar çevrede büyük paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.