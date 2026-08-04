Seyir halinde alev topuna döndü! LPG tankı peş peşe patladı

Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeki bir otomobil, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü son anda kendini dışarı atarak facianın eşiğinden dönerken, LPG tankından peş peşe gelen patlamalar paniğe neden oldu.