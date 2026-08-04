İstanbul'da planlı su kesintisi 5 Ağustos 2026 Çarşamba gecesi 8 ilçenin belirli mahallelerinde uygulanacak. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'ta su 23.00'te kesilecek ve 6 Ağustos Perşembe günü 19.00'da verilecek. Ümraniye'de ise kesinti 22.00'de başlayıp ertesi gün 12.00'de sona erecek.

İSKİ, İstanbul’un 8 ilçesindeki bazı mahallelerde 5-6 Ağustos tarihlerinde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

İSTANBUL'DA İKİ AYRI ÇALIŞMA YAPILACAK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki ana isale hatlarında iki ayrı revizyon çalışması gerçekleştirecek.

Avrupa Yakası'ndaki kesinti, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon ile arızalı vananın yenilenmesi nedeniyle uygulanacak. Çalışma sırasında mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak.

Bu işlem Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin belirli mahallelerini etkileyecek. Kesinti 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak ve 6 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da sona erecek.

Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt’taki kesinti 20 saat sürecek.

Ümraniye'de ise ilçenin temiz su ihtiyacını karşılayan başka bir ana isale hattında revizyon ve fiziki iyileştirme çalışması yürütülecek. Bu nedenle 5.08.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 22:00 - 12:00 saatleri arasında ilçedeki 9 mahalleye 14 saat boyunca su verilemeyecek.