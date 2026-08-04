Çorum'da kaza dehşeti! Yardıma koşan genci alkollü sürücü darbetti

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasının ardından olay yerine yardım etmek için giden 19 yaşındaki genç, kazaya karışan ve 1.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün saldırısına uğradı. Kaza sonrası yaşanan arbede büyük tepki çekerken, alkollü sürücüye para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Çorum'da yaşanan trafik kazası, yardım etmek isteyen bir gencin darbedilmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı. Akşemseddin Caddesi üzerindeki kavşakta Y.K. yönetimindeki 19 HD 189 plakalı otomobil ile Y.T.Ü.'nün kullandığı 06 COB 87 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

YARDIMA GİTTİ, DARBEDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine yardım etmek için giden 19 yaşındaki A.S.D., iddiaya göre kazaya karışan sürücü Y.K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darbedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1.50 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genci darbeden sürücü Y.K.'nın 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Alkollü sürücünün aracı trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Polis ekipleri hem trafik kazası hem de darp olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.