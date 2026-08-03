Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Alparslan Arslan’ın evinin önüne gelen tilkiyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. Arslan’ın elleriyle beslediği tilki, yiyecek beklemek için belirli aralıklarla aynı noktaya geliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Alparslan Arslan'ın evinin önüne gelen tilkiyle kurduğu dostluk, köy sakinlerinin de ilgisini çekiyor. Başlangıçta insanlara karşı temkinli davranan tilki, Arslan'ın verdiği yiyeceklerle zamanla ona alıştı.

EVİNİN ÖNÜNE GELEN TİLKİYİ FARK ETTİ

İlçeye bağlı Ruşanlar köyünde yaşayan Alparslan Arslan, bir süre önce evinin önüne gelen tilkiyi fark etti. İlk zamanlarda temkinli davranan hayvana yiyecek veren Arslan, tilkinin zaman içerisinde kendisine alıştığını söyledi.

YİYECEK BEKLEMEK İÇİN AYNI NOKTAYA GELİYOR

Arslan'ın elleriyle beslediği tilki, belirli aralıklarla evin önündeki aynı noktaya gelerek yiyecek beklemeye başladı. Arslan ile tilkinin kurduğu sıra dışı dostluk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köy sakinlerinin de ilgiyle takip ettiği görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

"SADECE YİYECEK ALMAK İÇİN GELİYOR"

Tilkinin herhangi bir zarar vermediğini belirten Alparslan Arslan, hayvanın yalnızca yiyecek almak amacıyla evinin önüne geldiğini ifade etti.