Sardes Antik Kenti’nde 2 bin 500 yıllık keşif: Lidya kültürünün izlerini taşıyan anıtsal genç erkek heykeli bulundu
Manisa’nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti’nde yaklaşık 2 bin 500 yıllık anıtsal genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. MÖ 470-450 yıllarına tarihlendirilen 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel, Lidya kültürünün izlerini taşıyan giysi ayrıntıları ve iyi korunmuş yapısıyla dikkati çekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yaklaşık 2 bin 500 yıllık genç erkek heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.
MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen 2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel; anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve Lidya kültürünün izlerini taşıyan giysi ayrıntılarıyla dönemin sanatı ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu.
BAKAN ERSOY: ANADOLU ARKEOLOJİSİNE IŞIK TUTACAK EŞSİZ BİR KEŞİF
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda keşfe ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif! Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen yaklaşık 2 bin 500 yıllık genç erkek heykelini gün yüzüne çıkardık.
2,2 metre yüksekliğindeki mermer heykel; anıtsal boyutu, iyi korunmuş yapısı ve dikkat çekici ayrıntılarıyla dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında yer alıyor. Roma Dönemi'nde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmesi sayesinde yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş.
Üzerindeki alışılmadık giysi detayları ise Lidya kültürünün izlerini taşıyor. Elinde bir meyve tuttuğu görülen heykel; dönemin Sardis'indeki yaşamı, inanç dünyasını ve kültürel etkileşimi anlamamıza katkı sağlayacak önemli veriler sunuyor.
Titizlikle yürütülecek bilimsel inceleme ve konservasyon çalışmalarında, eserin yüzeyinde günümüze ulaşmış olabilecek boya izleri de araştırılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu nadide eser Manisa Müzemizde ziyaretçilerle buluşacak.
Bu kıymetli eserin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve sahada titizlikle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."