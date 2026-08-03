Tartıştığı kız arkadaşının kollarını sıcak kepçeyle yaktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, D.Ç. (20), tartıştığı kız arkadaşı A.Y.G.'yi (19) darbedip sıcak yemek kepçesiyle kollarını yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şikayet üzerine darp raporu alan genç kadının kollarında kızarıklık tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kız arkadaşı A.Y.G.'yi (19) darbedip, kollarını sıcak yemek kepçesiyle yaktığı iddia edilen D.Ç. (20), gözaltına alındı.

KOLLARINI SICAK KEPÇEYLE YAKTI

Olay, dün Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak'ta meydana geldi. A.Y.G. ile erkek arkadaşı D.Ç. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre, D.Ç., kız arkadaşı A.Y.G.'yi darbetti, ardından da sıcak yemek kepçesiyle kollarını yaktı. Evden çıkan A.Y.G., polis merkezine gidip şikayette bulundu. Darp raporu da alan A.Y.G.'nin kollarında kızarıklıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.