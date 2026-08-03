Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 3’üncü kattaki evinin balkonundan düşen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde bulunan eşi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşen yabancı uyruklu hamile kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken evde bulunan eşi gözaltına alındı.

OLAY GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, saat 00.30 sıralarında Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre yabancı uyruklu E.H. (35), yaşadığı apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAMİLE KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hamile olduğu belirtilen E.H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri apartman ve çevresinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri evde ve kadının düştüğü bölgede çalışma yaptı.

EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunduğu ve bağımlı olduğu iddia edilen eşi F.S. (37), polis ekiplerince gözaltına alındı.

F.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından E.H.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YAKINI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen E.H.'nin bir yakını, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim. O benim gurbet kuşumdu. Sudan gibi yerlerden geldi o."

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hamile kadının balkondan düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın kesin nedeninin yürütülen incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.