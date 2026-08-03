Şanlıurfa'da sokak köpeği çocuğa saldırdı!

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Olayın ardından vatandaşlar, Halfeti'de daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığını belirterek sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kalıcı önlemler alınmasını istedi.

İlçede başıboş köpeklerin tehlike oluşturmaya devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle çocukların güvenliği için Halfeti Belediyesi ve ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce hayata geçirmesini talep etti.