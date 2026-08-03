Munzur Vadisi'nde alev alarmı! Ekipler zamanla yarışıyor

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına, kara yolu ulaşımının bulunmadığı sarp arazide ekipler güçlükle müdahale ediyor. Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından birinde yükselen alevlerin daha geniş bölgelere sıçramaması için Orman İşletme, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile MUDAK ekipleri zorlu arazi şartlarında seferber oldu.