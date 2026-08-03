Munzur Vadisi'nde alev alarmı! Ekipler zamanla yarışıyor
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına, kara yolu ulaşımının bulunmadığı sarp arazide ekipler güçlükle müdahale ediyor. Türkiye'nin en önemli doğal yaşam alanlarından birinde yükselen alevlerin daha geniş bölgelere sıçramaması için Orman İşletme, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile MUDAK ekipleri zorlu arazi şartlarında seferber oldu.
Bakanlar Kurulu kararıyla 1971 yılında milli park ilan edilen ve çok sayıda yaban hayvanı ile endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Munzur Vadisi Milli Parkı'nda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi.
SARP ARAZİ EKİPLERİ ZORLADI
Kara yolu ulaşımının bulunmadığı ormanlık alana ulaşmak için dağlık ve engebeli araziyi aşan Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun mesai harcıyor.
ALEVLERİN YAYILMAMASI İÇİN YOĞUN MÜCADELE
Ekipler, tırmık ve çeşitli el aletleriyle alevlere müdahale ederken, yangının daha geniş alanlara sıçramasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
DRON KAMERASI ZORLU MÜCADELEYİ GÖRÜNTÜLEDİ
Öte yandan, sarp arazide yürütülen söndürme çalışmaları ve orman yangınının boyutu dronla havadan görüntülendi. Görüntüler, ekiplerin zorlu coğrafyada verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.