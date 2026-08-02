Zonguldak'ta mucize kurtuluş! 5 gündür kayıp olan şahıs eski okul binasında bulundu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve aranan Sezgin Göcen, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu eski bir okul binasında sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Göcen'in ekiplere ilk söylediği söz ise, "Karnım aç" oldu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Torlaklar Mahallesi'nde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Sezgin Göcen'den sevindiren haber geldi.
Karapınar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Göcen, Torlaklar Mahallesi'ndeki eski okul binasında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Göcen'in kendisini bulan ekiplere ilk olarak "Karnım aç" dediği öğrenildi.
Göcen, gerekli kontrollerin ardından ailesine kavuşurken, günlerdir endişeyle bekleyen yakınları büyük sevinç yaşadı.