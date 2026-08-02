Zonguldak'ta mucize kurtuluş! 5 gündür kayıp olan şahıs eski okul binasında bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve aranan Sezgin Göcen, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu eski bir okul binasında sağ olarak bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Göcen'in ekiplere ilk söylediği söz ise, "Karnım aç" oldu.