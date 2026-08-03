Karşı şeritte felaket! Otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şerit ihlali yaptığı belirtilen otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından takla atarak araziye savrulan otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, ekipler araçta sıkışan yaralıları yoğun çalışmayla kurtardı.

Kütahya'da yürekleri ağza getiren kaza, Tavşanlı-Tunçbilek karayolunun 7'nci kilometresindeki Ekmek Dede mevkisinde meydana geldi. Tunçbilek yönünden Tavşanlı istikametine ilerleyen K.A.C. yönetimindeki 26 ADD 495 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yaptı. O sırada karşı yönden gelen R.Y. idaresindeki 06 GD 9647 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE TAKLALAR ATTI

Korkunç çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, defalarca takla attıktan sonra yol kenarındaki boş araziye ters şekilde savrularak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü K.A.C. ile araçta bulunan Y.T., D.A. ve A.T. yaralandı.

İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan yaralılar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.