İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletin yol kenarındaki bariyerlere çarptığı kazada sürücü Ali Özen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Kemal Y. hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Bayraklı ilçesindeki Anadolu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Ali Özen yönetimindeki 34 GZB 784 plakalı motosiklet, Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne seyir hâlindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yolun solundaki bariyerlere çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Kazada sürücü Ali Özen ile motosiklette bulunan Mustafa Kemal Y. çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücü Ali Özen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AĞIR YARALANAN YOLCUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Mustafa Kemal Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Özen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Motosikletin bariyerlere çarpmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.