Adrasan'da tur teknesi alevlere teslim oldu
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Antalya'nın Adrasan Mahallesi'ndeki Kargıcak Koyu'nda demirli bulunan "Mustafa Bey" isimli tur teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede tekneyi sararken, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, tur teknesi kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, uzun süreden beri Kargıcak Koyunda demirli bulunan Mustafa Bey isimli tur teknesinde saat 20.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'de ihbarda bulundu.
Yanan teknenin karaya uzak olmasından dolayı itfaiye müdahale edemeyince olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edilen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.
Olayda yaralanan olmazken, teknenin turistik turlarda kullanılmadığı uzun zamandan beri koyda demirli ve boş olduğu öğrenildi.