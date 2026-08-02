Kastamonu'da tarlada insansız hava aracı bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada vatandaşlar tarafından insansız hava aracı bulundu. Yapılan incelemelerin ardından insansız hava aracı ekipler tarafından incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.