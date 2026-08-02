Virajı alamadı! Otomobil şarampole uçup ters döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine ulaşan ekiplerden önce çevrede bulunan mevsimlik işçilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Kaza, saat 00.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan B. (40) idaresindeki 16 JAK 85 plakalı otomobil, mahalle merkezinde seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atan araç ters dönerek durabildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada sürücü Hakan B. ile araçta bulunan Ersan A. ve Bünyamin K. yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, çevrede bulunan mevsimlik işçilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.