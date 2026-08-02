Fren yerine gaza basınca kafeye daldı!
Karabük'te otomobilini park etmeye çalışan sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıkarak kafeye daldı. 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan kazada kafede oturan 34 yaşındaki bir müşteri yaralanırken, olay paniğe neden oldu.
Karabük'te yürekleri ağza getiren kaza, 100. Yıl Mahallesi 1025 No'lu Sokak'ta bulunan bir kafenin önünde meydana geldi.
PARK MANEVRASI KABUSA DÖNDÜ
İddiaya göre E.O. yönetimindeki 78 ACK 402 plakalı otomobil, park manevrası yaptığı sırada sürücünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, doğruca kafenin oturma alanına girerek büyük panik yaşattı.
KAFEDE OTURAN MÜŞTERİYE ÇARPTI
Kontrolden çıkan otomobil, kafede oturan 34 yaşındaki Emre Erkartal'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan Erkartal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.