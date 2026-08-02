Fren yerine gaza basınca kafeye daldı!

Karabük'te otomobilini park etmeye çalışan sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıkarak kafeye daldı. 100. Yıl Mahallesi'nde yaşanan kazada kafede oturan 34 yaşındaki bir müşteri yaralanırken, olay paniğe neden oldu.