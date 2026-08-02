2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan N.Ö. ve E.Ö. hayatını kaybetti. Sürücü S.Ö. ile A.Ö. ve aynı baş harfleri taşıyan iki E.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.