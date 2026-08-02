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Tosya D100 kara yolunda feci kaza! Su kanalına çarparak metrelerce sürüklenen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Tosya D100 kara yolunda feci kaza! Su kanalına çarparak metrelerce sürüklenen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına çarparak metrelerce sürüklendi. D100 kara yolundaki kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

S.Ö. idaresindeki 34 FLB 192 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil, su kanalına çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi.

Tosya D100 kara yolunda feci kaza! Su kanalına çarparak metrelerce sürüklenen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 1

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan N.Ö. ve E.Ö. hayatını kaybetti. Sürücü S.Ö. ile A.Ö. ve aynı baş harfleri taşıyan iki E.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tosya D100 kara yolunda feci kaza! Su kanalına çarparak metrelerce sürüklenen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 2

SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı 4 yaralı, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tosya D100 kara yolunda feci kaza! Su kanalına çarparak metrelerce sürüklenen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 3

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Kazada yaşamını yitiren N.Ö. ve E.Ö.'nün cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Tosya D100 kara yolunda feci kaza! Su kanalına çarparak metrelerce sürüklenen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 4

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı. Otomobilin su kanalına çarpmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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