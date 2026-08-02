Tosya D100 kara yolunda feci kaza! Su kanalına çarparak metrelerce sürüklenen otomobilde 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına çarparak metrelerce sürüklendi. D100 kara yolundaki kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
S.Ö. idaresindeki 34 FLB 192 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan otomobil, su kanalına çarptıktan sonra metrelerce sürüklendi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan N.Ö. ve E.Ö. hayatını kaybetti. Sürücü S.Ö. ile A.Ö. ve aynı baş harfleri taşıyan iki E.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı 4 yaralı, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.