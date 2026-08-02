Şanlıurfa'da fırına bıraktığı biber ve patlıcanların kaybolduğunu öne süren Yakup E., tartıştığı fırıncı Ali Kaya'yı bıçakla ağır yaraladı. Yoğun bakıma alınan Kaya'nın hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Şair Nabi Mahallesi'ndeki bir pide fırınında meydana geldi.

BİBER VE PATLICANLARIN KAYBOLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İddiaya göre Yakup E., pişirilmesi amacıyla fırına bıraktığı patlıcan ve biberleri almak için iş yerine geldi.

Kendisine sebzelerin kaybolduğunun söylenmesi üzerine Yakup E. ile fırın işletmecisi Ali Kaya arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yakup E., yanında bulunan bıçakla Ali Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırının ardından Yakup E. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FIRINCI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Kaya, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Kaya, daha sonra yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Yaralı fırıncının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haliliye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Yakup E.'yi düzenlenen çalışmayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

FIRINCILAR ODASI BAŞKANI SALDIRIYI KINADI

Şanlıurfa Fırıncılar Odası Başkanı Yusuf Toprak, olayın meydana geldiği fırına gelerek saldırıya tepki gösterdi. Olayın esnafı derinden üzdüğünü belirten Toprak, şunları söyledi:

"Bugün Fırıncılar Odası yönetimi olarak, meslektaşımızın patlıcan ve isot yüzünden bıçaklanmasını şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını temenni ediyoruz. Esnafımız elinden gelen gayreti gösteriyor. Vatandaşlarımızın da kendi bıraktıkları malzemelere sahip çıkmaları gerekiyor. Böyle acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Meslektaşımız şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diliyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.