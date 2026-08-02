Siirt’te acı tablo! 12 yaşındaki Faruk ölü bulundu: Baba kayıp

Siirt'te Botan Köprüsü mevkisinde suda hareketsiz halde bulunan 12 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemede baba Ömer Santur'un da kayıp olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Siirt'te yürek burkan olay, akşam saatlerinde Siirt-Eruh yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkisinde yaşandı. Balık tutmak için bölgeye giden bir aile, suda hareketsiz halde duran bir erkek çocuğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, JASAT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda sudaki çocuğun cansız bedeni çıkarıldı. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden çocuğun 12 yaşındaki Faruk Santur olduğu belirlendi.

BABA İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Olay yerinde yapılan incelemelerde Faruk Santur'un babası Ömer Santur'un da kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Botan Çayı ve çevresinde kayıp babaya ulaşabilmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Faruk Santur'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kayıp babayı arama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.