Yangını fark etmeyen davetliler oynamaya devam etti! Havai fişekler faciaya davetiye çıkardı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir düğün salonundan atılan havai fişekler, zeytin bahçesinde yangın çıkardı. Yangının çıktığı ilk anlarda davetlilerin yanı başlarındaki alevleri fark etmeyerek göbek atmaya ve eğlenmeye devam etmesi, cep telefonu kameralarına yansıyan çarpıcı görüntülerle "bu kadarına da pes" dedirtti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü mevkiinde bulunan bir açık hava düğün salonunda meydana geldi. Düğün heyecanıyla peş peşe atılan havai fişeklerden sıçrayan kıvılcımlar, salonun hemen bitişiğindeki çalılık ve zeytin bahçesine ulaştı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başlarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN SÜRERKEN PİSTİ TERK ETMEDİLER Yangın sırasında çekilen görüntüler ise görenleri hayrete düşürdü. Bahçeden alevler ve dumanlar yükselirken, düğün salonundaki bazı davetlilerin tehlikenin farkına varmadan ya da aldırış etmeden pistte oynamaya devam ettiği görüldü. Müzik sesinin dumanlara karıştığı o anlarda, eğlencenin hiçbir kesintiye uğramadan sürmesi cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.