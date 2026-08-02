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Edirne'de 2 araç çarpıştı: Yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Edirne'de 2 araç çarpıştı: Yaralılar var

Edirne’nin Keşan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Erikli sahili istikametine giden S.C.O. (19) yönetimindeki 34 HEY 203 plakalı hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen G.M. (65) yönetimindeki 34 FH 6808 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Y.A. (22) ve A.G. (77) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otomobilde sıkışan A.G., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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